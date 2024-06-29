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01:45, 29 июня 2024Силовые структуры

После гибели людей при пожаре в подмосковном общежитии возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе
СюжетПожары в России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.

«В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, погибли пять человек. По данным издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили о троих спасенных, с ними проводятся реанимационные действия.

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      Марина Совина
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