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03:33, 29 июня 2024Россия

Раненый прапорщик ВС России спас сослуживцев из-под минометного обстрела

МО: раненый прапорщик ВС РФ Хохлов спас сослуживцев из-под минометного обстрела

Фото: Ukranian Armed Forces / Reuters

Раненый старшина мотострелковой роты, прапорщик ВС России Игорь Хохлов спас сослуживцев из-под минометного обстрела в зоне спецоперации (СВО). В его обязанности входила доставка необходимых военнослужащим вещей на передовую, в итоге он помог эвакуировать людей с ранениями, рассказали в Минобороны России, передают «Известия».

Как рассказали в оборонном ведомстве, украинские бойцы вычислили транспорт, на котором передвигался прапорщик, и подвергли минометному обстрелу, в ходе которого он был ранен. Но он продолжил руководить разгрузкой, после чего оказал медицинскую помощь себе и еще нескольким военным. Затем Хохлов забрал с собой раненых солдат и вывел авто из-под обстрела.

Кроме того, в МО РФ сообщили о героизме лейтенанта Александра Соловьева, который сумел и спасти товарищей, и обеспечить дальнейшее продвижение ВС России. Во время ведения боя машину пехоты (БМП) российских штурмовиков атаковал FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), так что командир бригады оказался ранен.

В результате Соловьев взял командование в свои руки, эвакуировал раненых, а после создал оборону на захваченном опорнике ВСУ. «В течение суток, отбивая атаки противника и постоянно и нанося ему значительные потери, группа под руководством лейтенанта Александра Соловьева удерживала позиции, что позволило ввести в бой резервы и отбросить противника», ― добавили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее Минобороны назвало число сдавшихся в плен за неделю солдат ВСУ ― 56 бойцов. За указанный период в зоне боевых действий было сбито два украинских истребителя МиГ-29, около 600 беспилотников и шесть ракет ATACMS.

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      Александра Синицына
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