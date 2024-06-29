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05:12, 29 июня 2024Бывший СССР

Раскрыт способ спасения самолетов ВСУ от российских ударов

Лебедев: ВСУ поднимают самолеты по тревоги ради спасения от ударов

Фото: Jorge Silva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ради спасения самолетов от российских ударов поднимают их в воздух. Такой способ раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги», — рассказал Лебедев.

Ранее в Киеве похоронили одного из сбитых «Призраков Киева» Валентина Коренчука с позывным Бджоляр. Он был сбит в ходе боевого вылета в конце апреля 2024 года. Сбитый пилот служил в Васильковской 40-й бригаде тактической авиации ВСУ.

В августе 2023 года «призрак Киева» с позывным Джус погиб при столкновении двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 ВСУ под Житомиром. Как рассказала «Украинская правда», под этим позывным служил пилот МиГ-29 ВСУ Андрей Пильщиков.

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      Евгений Силаев
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