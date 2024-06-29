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08:28, 29 июня 2024Россия

Российский сапер рассказал о заминированном ВСУ плюшевом зайце

Российский сапер Монтана: ВСУ заминировали плюшевого зайца

Фото: Ukrainian armed forces / Reuters

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассказ российского военнослужащего с позывным Монтана, который обнародовало Минобороны РФ.

Как объяснил военный, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор. «Но так как наши саперы все это нашли и обезвредили, никто не пострадал. Противник не брезгует вообще ничем», — добавил сапер.

В министерстве добавили, что ВСУ при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия, а также личные вещи. Такие мины и неразорвавшиеся снаряды российские саперы стараются обезвреживать на месте.

Ранее участники специальной военной операции (СВО) рассказали, что им известны случаи, когда взрывчатку находили в упаковках от еды, которую минируют ВСУ в зоне боевых действий. Так, боец из медицинской роты Андрей вспомнил случаи, когда ВСУ минировали пачки сока, книги и другие предметы.

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      Марина Совина
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