Заслуженный тренер СССР Тарасова: у нас нет другой профессии и другой жизни

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за решивших поехать на Олимпиаду россиян. Ее цитирует «Чемпионат».

«Знаю, что кто-то осуждает российских спортсменов за участие. Они не понимают, что это наша профессия, жизнь наша? У нас нет другой профессии и другой жизни», — заявила Тарасова.

Она добавила, что планирует следить за соревнованиями в Париже. По мнению Тарасовой, Международный олимпийский комитет (МОК) поступил несправедливо, не допустив некоторых россиян.

Ранее Тарасова пристыдила путешественника Федора Конюхова за критику российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Конюхов признался, что не уважает хоккеиста за игру в США и не подаст ему руки. «Как не стыдно? Конюхов, видимо, не понимает, что времена изменились, наши хоккеисты играют по всему миру и прославляют наше отечество», — заявила Тарасова.