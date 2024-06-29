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12:32, 29 июня 2024Бывший СССР

Украинцев начали готовить к отключению света

Страна.ua: на Украине зимой может возникнуть дефицит электроэнергии

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Гендиректор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко призвал жителей страны готовиться к 12-часовым отключениям света в связи со сложной энергетической ситуацией в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35 процентов. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять, то для потребителей дефицит составит 50 процентов. То есть базовый прогноз — 12 часов без света», — заявил он, уточнив, что окончательный прогноз можно будет сделать в августе. Тогда станет понятно, сколько разрушенных электростанций удастся восстановить к холодам.

Во вторник, 25 июня, из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света частично остались четыре области Украины — Черниговская, Одесская, Харьковская и Сумская. Директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук назвал главной причиной ухудшения энергетической ситуации в стране дефицит ракет противовоздушной обороны.

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      Мария Черкасова
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