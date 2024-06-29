В Госдуме заявили о прямом отношении беспилотников США к атакам на Севастополь

Белик заявил о прямом отношении беспилотников США к атакам на Севастополь

Разведывательные беспилотники США в Черном море имеют прямое отношение к ракетным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря.

«Позиция России насчет присутствия разведывательных беспилотников США в Черном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют на себя», — разъяснил парламентарий.

Белик подчеркнул, что присутствие американских дронов несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма.

Ранее стало известно, что неизвестные пытались выманить у жителей Севастополя кадры с моментом атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город.

Атака на город произошла 23 июня. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находились люди. По официальным данным, пострадали более 150 человек, четверых спасти не удалось.