С жителями Севастополя после атаки ВСУ попытались связаться неизвестные люди. Кто они и что им было нужно?

Глава ЦУР: у севастопольцев неизвестные пытались выманить фото и видео атаки ВСУ

Неизвестные пытались выманить у жителей Севастополя кадры с моментом атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом рассказала руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Надежда Бохан.

Она пояснила, что в мессенджерах начали появляться сообщения от анонимных пользователей, представлявшимися как журналисты, сотрудники правоохранительных органов или ФСБ. Те просили горожан поделиться с ними фото или видео с места инцидента.

Чиновница расценила это как провокацию и поблагодарила севастопольцев за бдительность. Также она призвала не вступать в диалог с анонимами, а сразу сообщать властям.

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что за подобной активностью могут стоять Центры информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Он подчеркнул, что сейчас «за любой физической атакой, за любым терактом идет вторая фаза — информационная война».

Власти Севастополя допустили вероятность повторного удара

Развожаев допустил, что Севастополь может вновь подвергнуться повторному удару со стороны ВСУ.

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Михаил Развожаев губернатор Севастополя

«Никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности», — заявил политик.

По словам Развожаева, ВСУ выбрали для ракетного удара 23 июня самый популярный пляж. Глава Севастополя подчеркнул, что боевая ракета должна использоваться на поле боя. «Но товарищи отмороженные решили использовать по мирному городу, днем, в разгар выходного дня, по самому популярному и часто посещаемому севастопольцами пляжу», — сказал он. Губернатор отметил, что удар наносился предназначенными для поражения людей ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. По его словам, в городе впервые столкнулись с применением такого оружия по гражданским лицам.

Губернатор заявил, что жителям города следует носить с собой жгут, чтобы остановить кровотечение себе или окружающим в случае ранения от обстрела. Он добавил, что в учебных заведениях и городском парке Севастополя будут массово организованы курсы оказания первой помощи.

Город решил не закрывать пляжи

Развожаев сообщил, что в Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки по отдыхающим. Он объяснил, что власти считают такую меру трудноисполнимой. По словам губернатора, повышенную опасность для населения представляют пляжи северной стороны города, поскольку не оборудованы укрытиями и не имеют капитальных строений. В этой связи он заявил о необходимости минимизировать нахождение там отдыхающих. «А лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции», — добавил он.

Атака на город произошла 23 июня. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находились люди. По официальным данным, пострадали более 150 человек, четверых спасти не удалось. 27 июня в МЧС сообщили, что водолазы обнаружили три неразорвавшихся суббоеприпаса рядом с пляжем в Севастополе.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» предположил, что разминирование пройдет в кратчайшие сроки. Он пояснил, что процедура уничтожения неразорвавшихся боеприпасов довольно примитивна, но очень опасна — к бомбе прикладывается взрывчатка, после чего припас взрывается.