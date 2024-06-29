В США раскрыли причины успеха пранка Лексуса и Вована над главой американской ФРС

Bloomberg: Лексус и Вован разыграли главу ФРС США с помощью электронного письма

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла с помощью электронного письма и тем самым добились успеха. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

10 января 2023 года помощник Пауэлла получил письмо на электронную почту от человека, который представился заместителем руководителя офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, который ушел в отставку 28 января 2023 года. Он сообщил в офис главы ФРС, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести видеовстречу с Пауэллом, чтобы «лично поздравить его с недавними праздниками и обсудить общие вопросы и планы», включая влияние украинского конфликта на мировую экономику.

Как отмечает издание, ни разу за время двухнедельной переписки сотрудники его офиса не высказали никаких опасений, несмотря на то, что пранкеры переписывались с ФРС по адресам электронной почты с доменов «.net» или «.team», хотя официальные учетные записи украинской правительственной электронной почты обычно не находятся в них.

Тем не менее расследование офиса генерального инспектора США заключило, что во время видеозвонка главы ФРС с пранкерами ничего противозаконного не произошло, однако крах оперативной безопасности ведомства очевиден.

Ранее главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона разыграли пранкеры. Уточняется, что неизвестные выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко.