Очки дополненной реальности Apple появились за пределами США

MacRumors: Apple начала продажи Vision Pro в Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре

Корпорация Apple впервые начала продажи гарнитуры Vision Pro за пределами США. На это обратило внимание издание MacRumors.

28 июня очки дополненной и виртуальной реальности поступили в продажу в ряде азиатских стран. Vision Pro начали продавать в Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре. Устройство будет доступно для покупки только в официальных магазинах Apple Store.

По мнению журналистов медиа, Apple запустила международные продажи очков AR и VR как раз в тот момент, когда интерес к ним на родине ослаб. Причинами называют небольшое количество приложений для Vision Pro, низкую автономность и высокую стоимость. В США устройство оценили минимум в 3500 долларов (около 298 тысяч рублей), а в Китае девайс появился по цене минимум 30 тысяч юаней (350 тысяч рублей).

12 июля очки должны поступить в продажу в других азиатских и европейских странах — Великобритании, Франции, Германии, Австралии. Также в этот день гарнитура будет доступной для покупки жителям Канады. Vision Pro поступила в продажу в США в феврале.

Ранее источники издания The Information рассказали, что корпорация Apple заморозила проект второго поколения гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Вместо флагманского девайса компания сконцентрируется на разработке дешевой версии устройства.