Apple отменила выпуск новых очков дополненной реальности

The Information: Apple отменила выпуск Vision Pro 2 в пользу дешевой гарнитуры

Корпорация Apple заморозила проект второго поколения гарнитуры дополненной реальность Vision Pro. Об этом стало известно изданию The Information.

Источники медиа рассказали, что на фоне замедления спроса на Vision Pro в компании решили отложить выпуск второго поколения очков. Apple отменила Vision Pro 2 в пользу упрощенной и более дешевой гарнитуры виртуальной и дополненной реальности. Первое поколение Vision Pro поступило в продажу в феврале.

Доступное устройство для работы с AR и VR имеет кодовое название N109. По информации инсайдеров, в Apple намерены сохранить качественные дисплеи первого поколения Vision Pro, но снизить вес гаджета и значительно сэкономить на производстве. Девайс планируют выпустить в 2025 году.

Стоимость аппарата не раскрывается, однако в октябре источники Bloomberg рассказали, что недорогая версия Vision Pro будет стоить 1500-2000 долларов. Для сравнения, оригинальные очки Apple оценили минимум в 3499 долларов.

При этом Apple все равно продолжает вкладывать средства в продвижение актуальной гарнитуры Vision Pro. До конца года девайс должен поступить в глобальную продажу.

В начале мая стало известно, что корпорация Apple запретила разработчикам издавать для очков смешанной реальности Vision Pro излишне реалистичные игры. Так, под запретом оказались игры с реалистичным изображением оружия.