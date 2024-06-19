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16:10, 19 июня 2024Наука и техника

Apple отменила выпуск новых очков дополненной реальности

The Information: Apple отменила выпуск Vision Pro 2 в пользу дешевой гарнитуры

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Корпорация Apple заморозила проект второго поколения гарнитуры дополненной реальность Vision Pro. Об этом стало известно изданию The Information.

Источники медиа рассказали, что на фоне замедления спроса на Vision Pro в компании решили отложить выпуск второго поколения очков. Apple отменила Vision Pro 2 в пользу упрощенной и более дешевой гарнитуры виртуальной и дополненной реальности. Первое поколение Vision Pro поступило в продажу в феврале.

Доступное устройство для работы с AR и VR имеет кодовое название N109. По информации инсайдеров, в Apple намерены сохранить качественные дисплеи первого поколения Vision Pro, но снизить вес гаджета и значительно сэкономить на производстве. Девайс планируют выпустить в 2025 году.

Стоимость аппарата не раскрывается, однако в октябре источники Bloomberg рассказали, что недорогая версия Vision Pro будет стоить 1500-2000 долларов. Для сравнения, оригинальные очки Apple оценили минимум в 3499 долларов.

При этом Apple все равно продолжает вкладывать средства в продвижение актуальной гарнитуры Vision Pro. До конца года девайс должен поступить в глобальную продажу.

В начале мая стало известно, что корпорация Apple запретила разработчикам издавать для очков смешанной реальности Vision Pro излишне реалистичные игры. Так, под запретом оказались игры с реалистичным изображением оружия.

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      Андрей Ставицкий
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