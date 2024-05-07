Apple запретила реалистичные игры на Vision Pro

Apple запретила на Vision Pro игры с реалистичным изображением оружия

Корпорация Apple запретила разработчикам издавать для очков смешанной реальности Vision Pro излишне реалистичные игры. Об этом говорится в посвященном гарнитуре сообществе на Reddit.

По словам пользователя под ником AkDebuging, он разработал шутер для очков Vision Pro, однако игра не прошла модерацию App Store. Администрация магазина заявила, что в игре обнаружили реалистичное изображение оружия. «Что в этом плохого для VR-игр?» — удивился разработчик.

В комментариях под записью отметили, что Apple, судя по всему, не запрещает публикацию игр с реалистичным оружием на других платформах — например, iPhone и Mac. Однако в отношении гарнитуры альтернативной реальности действуют другие правила.

«Я не говорю, что все игры должны быть реалистичными шутерами, но если они будут придираться к этому, то что еще они запретят в будущем?» — возмутился пользователь под ником seizethedayboys. «Apple доставляет вам неприятности, потому что вы маленький независимый разработчик, и это отстой», — прокомментировал новость пользователь под ником mrdovi.

Ранее корпорация Apple не стала раскрывать информацию о продажах гарнитуры Vision Pro во время очередного квартального отчета. В компании лишь отметили, что очки «показывают миру потенциал пространственных вычислений».