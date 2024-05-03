Apple не стала заявлять о продажах Vision Pro в отчете о доходах

The Verge: Apple не раскрыла информацию о продажах очков Vision Pro

Корпорация Apple не раскрыла информацию о продажах гарнитуры Vision Pro. На это обратили внимание журналисты издания The Verge.

Авторы медиа отметили, что релиз очков дополненной реальности состоялся в начале года, и у IT-гиганта наверняка есть какие-то цифры о продажах. Однако в квартальном отчете о доходах в компании не стали сообщать никаких данных об устройстве. Глава Apple Тим Кук лишь заявил, что в последнем квартале компания представила Vision Pro — устройства, которое «показывает миру потенциал пространственных вычислений».

Журналисты издания 9to5Mac отметили, что некоторые финансовые показатели Apple снизились. Так, за последний квартал выручка от продажи iPhone упала на 10 процентов за год, составив 45,96 миллиарда долларов. Доходы от продажи iPad снизились на 17 процентов, составив 5,56 миллиарда долларов. Выручка от реализации компьютеров Mac, напротив, выросла на 4 процента — до 7,45 миллиарда долларов.

Руководитель Apple Тим Кук отметил, что в мае компания проведет презентацию и представит новые гаджеты. В июне корпорация покажет новые продукты на конференции WWDC.

В конце апреля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что компания Apple вдвое сократила поставки гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. До конца года фирма намерена произвести 400-450 тысяч штук устройства.