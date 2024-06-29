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04:14, 29 июня 2024Россия

Воробьев исключил восстановление концертного зала на месте «Крокуса»

Губернатор Воробьев: концертный зал на месте «Крокуса» восстанавливать не будут

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Концертного зала там больше не будет», — сказал он, комментируя планы властей региона по восстановлению сгоревшего здания.

19 июня Андрей Воробьев говорил, что на месте концертного зала «Крокус» после теракта могут сделать сквер или зимний сад.

Эксперты ранее оценили восстановление «Крокуса» после теракта в четыре-семь миллиардов рублей без учета оборудования. Специалисты уточнили, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными. При этом опрос показал, что большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала, где произошел теракт, необходимо разбить парк и установить мемориал.

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      Марина Совина
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