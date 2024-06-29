Воробьев исключил восстановление концертного зала на месте «Крокуса»

Губернатор Воробьев: концертный зал на месте «Крокуса» восстанавливать не будут

Концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Концертного зала там больше не будет», — сказал он, комментируя планы властей региона по восстановлению сгоревшего здания.

19 июня Андрей Воробьев говорил, что на месте концертного зала «Крокус» после теракта могут сделать сквер или зимний сад.

Эксперты ранее оценили восстановление «Крокуса» после теракта в четыре-семь миллиардов рублей без учета оборудования. Специалисты уточнили, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными. При этом опрос показал, что большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала, где произошел теракт, необходимо разбить парк и установить мемориал.