Губернатор рассказал о возможной судьбе «Крокуса» после теракта

На месте концертного зала «Крокус» после теракта могут сделать сквер или зимний сад. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА Новости.
«Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», — сказал Воробьев.
Эксперты ранее оценили восстановление «Крокуса» после теракта в четыре-семь миллиардов рублей без учета оборудования. Специалисты уточнили, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными. При этом опрос показал, что большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала, где произошел теракт, необходимо разбить парк и установить мемориал.
22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали свыше 500 человек.