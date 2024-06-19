Губернатор рассказал о возможной судьбе «Крокуса» после теракта

Губернатор Воробьев: на месте теракта «Крокусе» могут сделать сад или сквер

На месте концертного зала «Крокус» после теракта могут сделать сквер или зимний сад. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

«Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», — сказал Воробьев.

Эксперты ранее оценили восстановление «Крокуса» после теракта в четыре-семь миллиардов рублей без учета оборудования. Специалисты уточнили, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными. При этом опрос показал, что большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала, где произошел теракт, необходимо разбить парк и установить мемориал.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали свыше 500 человек.