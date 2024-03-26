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04:07, 26 марта 2024Россия

Москвичи выступили за установку мемориала на месте теракта в «Крокусе»

SuperJob: 57% москвичей считают, что на месте теракта в «Крокусе» нужен мемориал
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, необходимо разбить парк и установить мемориал. Такое мнение показал опрос среди граждан, результаты которого есть у РИА Новости.

Всего в исследовании общественного мнения приняли участие 1600 респондентов из базы пользователей SuperJob.

«Среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%», — таковы результаты опроса.

24% опрошенных считают, что концертный зал следует восстановить. Остальные респонденты затруднились с ответом.

«Пусть всем вредителям и запугивающим назло он продолжить свою жизнь. А рядом можно установить стелу с ФИО погибших», --считают участники.

Ранее стало известно о том, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оказался гражданином России.

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      Марина Совина
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