Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

В Воронежской области объявлена опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. «Силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — подчеркнул он.

Ранее российские средства ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу.

Кроме того, дрон был сбит над над Суражским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.