Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что попытку атаки в приграничном регионе удалось предотвратить около 9:45. Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу.

Других подробностей по ситуации в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что шесть украинских дронов атаковали город Строитель в Белгородской области. Тогда пострадали два мирных жителя.

Как уточнили власти региона, женщине была оказана медицинская помощь, мужчину направили в Яковлевскую центральную районную больницу.

Еще раньше ВСУ атаковали административное здание одного из предприятий в Шебекино в Белгородской области.