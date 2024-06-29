Над Брянской областью сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Над Брянской областью сбит украинский беспилотник. Об это сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны России. Пострадавших и разрушений нет.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Богомаз.

Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили по одному беспилотнику ВСУ над Навлинским и Суземским районами Брянской области. Там также обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях не поступала.

В ночь на 28 июня стало известно, что украинские дроны-камикадзе попытались атаковать военный объект в Смоленской области. Как рассказал губернатор региона Василий Анохин, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили девять беспилотников над Починковским районом.