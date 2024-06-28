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03:45, 28 июня 2024Россия

Дроны-камикадзе ВСУ попытались атаковать военный объект в российском регионе

Губернатор Анохин: ПВО сбила девять дронов-камикадзе ВСУ в Смоленской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские дроны-камикадзе совершили попытку атаки на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили девять дронов над Починковским районом. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано. «Все оперативные службы работают на месте событий», — написал глава региона.

В четверг, 27 июня, четыре украинских беспилотника атаковали выпускающий уникальную продукцию завод в Тверской области. Атаке подвергся Редкинский опытный завод (ОАО «РОЗ»).

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      Марина Совина
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