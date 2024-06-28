Дроны-камикадзе ВСУ попытались атаковать военный объект в российском регионе

Губернатор Анохин: ПВО сбила девять дронов-камикадзе ВСУ в Смоленской области

Украинские дроны-камикадзе совершили попытку атаки на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили девять дронов над Починковским районом. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано. «Все оперативные службы работают на месте событий», — написал глава региона.

В четверг, 27 июня, четыре украинских беспилотника атаковали выпускающий уникальную продукцию завод в Тверской области. Атаке подвергся Редкинский опытный завод (ОАО «РОЗ»).