Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 28 июня 2024Россия

Над российским регионом сбили еще два украинских беспилотника

Брянский губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что дроны самолетного типа уничтожили над Навлинским и Суземским районами региона. По данным Богомаза, мирные жители не пострадали. Разрушения также не зафиксированы. На месте работают оперативные службы.

Помимо этого, Богомаз сообщил, что атаке беспилотника ВСУ также подвергся Брянск. По его словам, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон повредил крышу административного здания. Пострадавших нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь Украина выпустила по пяти российским регионам 25 беспилотников, 12 из которых сбили в Брянской области. Подробности о районах уничтожения дронов в ведомстве не раскрыли.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В США состоялись дебаты Байдена и Трампа. Стороны продержались без оскорблений 20 минут

      Трамп и Байден поругались на дебатах из-за гольфа

      Российские военные уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

      Трамп пригрозил Байдену уголовными преследованиями

      В России рассказали о нескольких курсах долларов и евро

      Российский опер отвечал за наркоконтроль и попался на торговле запрещенными веществами

      Над российским регионом сбили еще шесть украинских беспилотников

      Россиянам дали совет по покупке долларов

      Трамп и Байден сравнялись по числу упоминаний Путина на дебатах

      Трамп назвал Байдена маньчжурским кандидатом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше