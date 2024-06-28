Над российским регионом сбили еще два украинских беспилотника

Брянский губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что дроны самолетного типа уничтожили над Навлинским и Суземским районами региона. По данным Богомаза, мирные жители не пострадали. Разрушения также не зафиксированы. На месте работают оперативные службы.

Помимо этого, Богомаз сообщил, что атаке беспилотника ВСУ также подвергся Брянск. По его словам, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон повредил крышу административного здания. Пострадавших нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь Украина выпустила по пяти российским регионам 25 беспилотников, 12 из которых сбили в Брянской области. Подробности о районах уничтожения дронов в ведомстве не раскрыли.