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07:25, 28 июня 2024Россия

Украина выпустила 25 беспилотников по пяти российским регионам

Минобороны России: средства ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ в пяти регионах
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над пятью российскими регионами 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, дежурные военные перехватили и уничтожили 12 дронов в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской.

Районы, где были сбиты беспилотники, и информацию о последствиях на земле в Минобороны не уточнили.

Ранее стало известно, что украинские дроны-камикадзе попытались атаковать военный объект в Смоленской области. Как рассказал губернатор региона Василий Анохин, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили девять беспилотников над Починковским районом. Предварительно, пострадавших нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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