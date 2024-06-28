Украина выпустила 25 беспилотников по пяти российским регионам

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над пятью российскими регионами 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
По данным ведомства, дежурные военные перехватили и уничтожили 12 дронов в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской.
Районы, где были сбиты беспилотники, и информацию о последствиях на земле в Минобороны не уточнили.
Ранее стало известно, что украинские дроны-камикадзе попытались атаковать военный объект в Смоленской области. Как рассказал губернатор региона Василий Анохин, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили девять беспилотников над Починковским районом. Предварительно, пострадавших нет.