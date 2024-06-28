Беспилотник ВСУ атаковал столицу российского региона

Губернатор Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ на Брянск

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Брянск. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинский дрон подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако при падении он повредил крышу административного здания. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили по одному беспилотнику ВСУ над Навлинским и Суземским районами Брянской области. Там также обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях не поступала.

Кроме того, в Минобороны России отчитались, что за минувшую ночь Украина выпустила по пяти российским регионам 25 беспилотников, 12 из которых сбили в Брянской области. Однако подробности о районах уничтожения дронов ведомство не уточнило.