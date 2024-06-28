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07:40, 28 июня 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал столицу российского региона

Губернатор Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ на Брянск

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Брянск. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинский дрон подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако при падении он повредил крышу административного здания. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили по одному беспилотнику ВСУ над Навлинским и Суземским районами Брянской области. Там также обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях не поступала.

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Кроме того, в Минобороны России отчитались, что за минувшую ночь Украина выпустила по пяти российским регионам 25 беспилотников, 12 из которых сбили в Брянской области. Однако подробности о районах уничтожения дронов ведомство не уточнило.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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