Большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах

CSB: 72 процента американцев против участия Байдена в президентских выборах

Большинство американцев выступили против участия действующего главы государства Джо Байдена в предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CBS.

Отмечается, что 72 процента респондентов полагают, что политику следует выйти из предвыборной гонки из-за его умственного состояния. Противоположного мнения придерживаются лишь 27 процента опрошенных. При этом половина участников исследования поддержали намерение бывшего президента США Дональда Трампа бороться за пост главы государства.

Аналогичный опрос был проведен в начале июля, но тогда число считающих, что Байдену стоит продолжать участие в выборах, было выше и составляло 35 процентов, напоминает CBS.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. 67 процентов зрителей присудили победу Трампу.