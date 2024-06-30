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02:41, 30 июня 2024Россия

Четыре беспилотника сбили над российским регионом

Губернатор Богомаз: четыре БПЛА сбили над Трубчевским районом Брянской области

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили в небе над Брянской областью, заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.

По его словам, российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением дрона. Беспилотники были сбиты над Трубчевским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Богомаз.

Ранее дрон ВСУ атаковал Брянск. Его подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако при падении он повредил крышу административного здания.

Также беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Суражским районом.

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      Марина Совина
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