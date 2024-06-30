Экс-генсек НАТО назвал Шольца «канцлером вечной войны»

Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал Шольца «канцлером вечной войны» из-за Украины

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по Украине делает его «канцлером вечной войны». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью немецкой телекомпании n-tv.

Расмуссен назвал Шольца нерешительным политиком из-за отказа поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus и сомнений при принятии решения о поставках танков Leopard. По мнению бывшего функционера НАТО, его желание позиционировать себя как «канцлера мира» приведет к затягиванию конфликта.

«Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны», — заявил экс-генсек альянса. Он призвал Шольца поставить Украине Taurus и снять все ограничения на использование переданного оружия.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что НАТО не будет участником конфликта на Украине. Шольц добавил, что альянс «не переступит эту границу».