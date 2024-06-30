Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 30 июня 2024Мир

Экс-генсек НАТО назвал Шольца «канцлером вечной войны»

Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал Шольца «канцлером вечной войны» из-за Украины
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по Украине делает его «канцлером вечной войны». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью немецкой телекомпании n-tv.

Расмуссен назвал Шольца нерешительным политиком из-за отказа поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus и сомнений при принятии решения о поставках танков Leopard. По мнению бывшего функционера НАТО, его желание позиционировать себя как «канцлера мира» приведет к затягиванию конфликта.

«Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны», — заявил экс-генсек альянса. Он призвал Шольца поставить Украине Taurus и снять все ограничения на использование переданного оружия.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что НАТО не будет участником конфликта на Украине. Шольц добавил, что альянс «не переступит эту границу».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила сверхмощной бомбой по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке. Уничтожено до 60 украинских бойцов

      В Греции обвинили граждан Казахстана в поджоге на Гидре

      Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение во время испытаний

      Канье Уэст подтвердил свой приезд в Россию

      В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ ударных БПЛА на границе

      Стала известна причина жесткой посадки вертолета «Ми-8» в российском регионе

      Загитова рассказала о запуске нового проекта

      Экс-генсек НАТО назвал Шольца «канцлером вечной войны»

      Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на село Курской области

      Российская футболистка покинула «Челси»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше