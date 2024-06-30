DPA: ФРГ разрешила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро

ФРГ разрешила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные Минэкономики республики.

С 1 января по 18 июня Германия одобрила экспорт вооружений на сумму 7,48 миллиарда евро — на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом указано, что 4,88 миллиарда евро, что составляет примерно 65 процентов от общей суммы, предназначены Украине.

Второе место среди покупателей оружия из ФРГ занял Сингапур (1,21 миллиарда евро), на третьем расположилась Индия (153,75 миллиона евро).

Ранее корреспондент Bild Бьерн Штрицель сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали переданные Германией самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) для ударов по Белгородской области. Журналист побывал на позициях ВСУ в Харьковской области. По его словам, украинские военные маскируют САУ в лесистых местах под покровом деревьев от ударов артиллерии и БПЛА ВС России.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус между тем также обещал ВСУ снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

