Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 30 июня 2024Мир

ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордную сумму

DPA: ФРГ разрешила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

ФРГ разрешила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные Минэкономики республики.

С 1 января по 18 июня Германия одобрила экспорт вооружений на сумму 7,48 миллиарда евро — на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом указано, что 4,88 миллиарда евро, что составляет примерно 65 процентов от общей суммы, предназначены Украине.

Второе место среди покупателей оружия из ФРГ занял Сингапур (1,21 миллиарда евро), на третьем расположилась Индия (153,75 миллиона евро).

Ранее корреспондент Bild Бьерн Штрицель сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали переданные Германией самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) для ударов по Белгородской области. Журналист побывал на позициях ВСУ в Харьковской области. По его словам, украинские военные маскируют САУ в лесистых местах под покровом деревьев от ударов артиллерии и БПЛА ВС России.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус между тем также обещал ВСУ снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила сверхмощной бомбой по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке. Уничтожено до 60 украинских бойцов

      В Греции обвинили граждан Казахстана в поджоге на Гидре

      Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение во время испытаний

      Канье Уэст подтвердил свой приезд в Россию

      В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ ударных БПЛА на границе

      Стала известна причина жесткой посадки вертолета «Ми-8» в российском регионе

      Загитова рассказала о запуске нового проекта

      Экс-генсек НАТО назвал Шольца «канцлером вечной войны»

      Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на село Курской области

      Российская футболистка покинула «Челси»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше