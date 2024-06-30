В Израиле началась крупнейшая антиправительственная акция

Митингующие в Израиле требуют отставки правительства и освобождения заложников

В Израиле началась крупнейшая антиправительственная демонстрация. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции в Тель-Авиве требуют освобождения заложников, удерживаемых в Газе, а также провести досрочные выборы для замены правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, сотни митингующих дошли до Дома профсоюзов, где на проезжей части начали жечь костры.

Ранее в Тель-Авиве семьи заложников-россиян призвали власти Израиля к немедленному заключению сделки с палестинской исламистской организацией ХАМАС. По данным израильской стороны, ХАМАС 7 октября 2023 года захватили 240 заложников, часть из них освобождена, некоторые не выжили.

В начале июня министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о своей отставке, а также о выходе своей партии из правительства страны. В мае он предупреждал, что подаст в отставку, если Биньямин Нетаньяху не представит план действий в секторе Газа после окончания конфликта с ХАМАС.