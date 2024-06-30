Левые узнали результаты выборов в парламент Франции и вышли на масштабный митинг

ТАСС: масштабный митинг в Париже проходит под лозунгами против фашизма

В Париже проходит масштабный митинг сторонников левых сил, передает корреспондент ТАСС с места событий. Мероприятия проходит на фоне результатов первого тура выборов в парламент Франции.

«Не позволим „Национальному объединению“ победить!», «Париж против фашизма!» — скандировали участники демонстрации. Некоторые манифестанты держат в руках флаги Палестины и ЮАР.

Подобные манифестации левых сил проходят также в Нанте и Лионе, некоторых других городах страны.

По предварительным данным, победу на выборах одерживает партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая может получить до 270 мест в Национальном собрании. Второй результат показала коалиция левых сил «Новый народный фронт», которая может претендовать на 200 мест в парламенте.