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23:14, 30 июня 2024Мир

Названо число мест партии Ле Пен в новом французском парламенте

LCI: «Национальное объединение» получит до 270 мест в парламенте Франции

Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получит от 240 до 270 мест в парламенте Франции, что даст ей относительное большинство. Об этом сообщает телеканал LCI. Всего в Национальном собрании 577 мест.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила около 21 процента голосов. В новом составе парламента «Вместе за республику» может занять от 60 до 90 мест. Коалиция левых сил «Новый народный фронт» получает порядка 29 процента голосов, что позволит получить от 180 до 200 мест в парламенте.

Сам Макрон после публикации первых результатов голосования призвал к единению против правых сил. По его словам, высокая явка на выборах свидетельствует о том, что французам небезразлична их страна.

9 июня Макрон распустил Национальное собрание из-за провальных результатов «Вместе за республику» на выборах в Европарламент. Тогда также первенствовало «Национальное объединение».

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      Марина Совина
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