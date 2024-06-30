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22:16, 30 июня 2024Мир

Лидер «Национального объединения» Барделла объявил о планах стать премьером Франции

Глава «Национального объединения» Барделла захотел стать премьером Франции

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что намерен стать премьер-министром страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отреагировал на предварительные итоги голосования в парламент, исходя из которых его партия лидирует с 34,2 процента голосов, значительно опережая президентскую коалицию. «Я намерен стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации», — сказал он.

Барделла добавил, что пришло время поставить во главе страны руководителя, который понимает проблемы сограждан.

После провала на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания и назначил досрочные выборы. Первый тур состоялся 30 июня.

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      Марина Совина
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