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18:56, 30 июня 2024Спорт

Названы лучшие «неловкие» упражнения для прокачки мышц

Фото: PxHere

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для прокачки мышц, которые, на первый взгляд, выглядят неловкими. Ее слова приводит Men Today.

Первый стал Боковой шаффл, при котором нужно опуститься в нижнюю позицию приседания, держать руки по бокам или вытянуть их перед собой, держать голову прямо, глядя вперед. Далее необходимо сделать шаг примерно на 25 сантиметров влево и переставить правую ногу к левой, чтобы вернуться в исходное положение.

Следующим эксперт назвала походку краба. Для выполнения упражнения нужно сесть на коврик, согнув колени и поставив стопы на пол. Затем необходимо поднять бедра на несколько сантиметров от пола и удерживать их, после чего сделать четыре шага вперед и четыре шага назад.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).

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      Анастасия Борисова
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