Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:54, 30 июня 2024Наука и техника

Названы особенности ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке российской бомбы

Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке бомба корректируется в полете

Фото: РИА Новости

Российская авиабомба ФАБ-3000 способна корректироваться в полете после сброса с самолета, утверждает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности боеприпаса, которым российские силы ударили по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком.

Эти бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Они после выброса самолетом еще корректируются в полете. Но самое ценное то, что самолет не входит в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО), так что безопасное бомбометание для летчиков

Андрей Кошкинполковник в отставке

«Их уже применяли по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области, об этом много писали западные эксперты. Сами эксперты внутри Украины оценивали их как высокоэффективное оружие, которое появилось у Вооруженных сил Российской Федерации. Основные поражающие действия ФАБ — это действия фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна и осколки позволяют усилить поражающее поле. Выбрасывают эти ФАБы с высоты до 16 километров, скорость, как правило, 1200 километров, эта бомба несет в себе более 1300 килограммов тротила», — объяснил он.

Вооруженные силы (ВС) России поразили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 пункт управления ВСУ в поселке Нью-Йорк. Видео удара опубликовал Telegram-канале «Изнанка». При атаке уничтожено до 60 украинских солдат и 4 автомобиля.

Российские военные впервые начали применять ФАБ-3000 в июне этого года. Первый удар по пункту ВСУ нанесли в населенном пункте Липцы Харьковской области, сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Рэпер Канье Уэст прилетел в Россию. Он прогулялся по Москве и угостился черной икрой и водкой

      Пять регионов Украины частично остались без света

      Названы особенности ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке российской бомбы

      Футболист «Рубина» и сборной Албании прокомментировал оскорбление сербов на Евро-2024

      Канье Уэсту могли запретить давать концерт в Москве

      Российские войска поразили железнодорожный эшелон с вооружением ВСУ

      Дом Циолковского в Рязани сгорел

      Собчак прокомментировала приезд Канье Уэста в Москву

      Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Липецке

      Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше