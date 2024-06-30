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11:40, 30 июня 2024Бывший СССР

ВС России ударили ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

ВС России применили ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нью-Йорке в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».

На видео запечатлено, как ВС России применили ФАБ-3000 с УМПК по командному пункту батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Нью-Йорка. Как сообщается, в результате удара уничтожено до 60 украинских солдат и 4 автомобиля.

«В очередной раз убеждаемся в эффективности трехтонных авиабомб», — подчеркнули авторы канала. Отмечается, что здание было полностью разрушено после удара.

Ранее журналисты немецкого издания Bild признались в неосведомленности Запада о российской сверхтяжелой бомбе ФАБ-3000. Как отмечается, западные страны не были осведомлены о серьезности разрушений, которые может нанести подобный снаряд.

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      Алевтина Запольская
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