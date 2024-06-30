Умные часы оказались несовместимы с татуировками

Appleinsider: умные часы могут некорретно работать с татуировками

Расположенные на запястье татуировки могут помешать корректной работе умных часов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В качестве примера авторы медиа привели случай, когда часы Apple Watch перестали измерять пульс у пользователя, носившего татуировку на запястье. В своем TikTok-видео, которое стало вирусным и набрало 3,5 миллиона просмотров, автор рассказал, что удалил татуировку с помощью лазера. Процедура обошлась ему в 380 евро.

По словам специалистов, смарт-часы различных брендов измеряют пульс и другие связанные со здоровьем сердца показатели, с помощью фотолетизмографии. Датчик на устройстве использует светодиоды красного и зеленого цвета. В случае, если на коже есть татуировки, краска или другие пятна, девайс не сможет корректно собирать данные. Таким образом, умные часы фактически несовместимы с татуировками.

В Apple также отметили, что «постоянные или временные изменения на вашей коже» могут стать помехой для работы датчиков умных часов. В материале Appleinsider говорится, что пользователям необязательно удалять татуировки. Авторы предложили надеть часы на другое запястье, если там нет рисунков, или пользоваться внешними мониторами сердечного ритма, которые крепятся на грудь.

Ранее аналитики IDC рассказали, что в первом квартале 2024 года рынок носимых устройств — смарт-часов, наушников и прочих гаджетов — вырос на 8,8 процента. Цены на носимые девайсы продолжили падение — уже пятый квартал подряд.