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09:55, 30 июня 2024Россия

Обломки беспилотника ВСУ упали на территорию села в Курской области

Смирнов: обломки беспилотника ВСУ повредили три дома и школу в Курской области

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили три дома и школу в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Чиновник уточнил, что обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района. Пострадавших нет, повреждены крыши, заборы, выбиты окна в трех домовладениях. Кроме того, обломками выбиты окна и посечен фасад в школе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, назвал прошедшую ночь «непростой и неспокойной» для всех. Над промышленной зоной Липецка сбили девять беспилотников.

Ранее в результате налета начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ на Белгород пострадал один человек. По областному центру ударили сразу два беспилотника-камикадзе, уточнил губернатор. Один из дронов упал на козырек неназванного социального объекта.

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      Алина Гончарова
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