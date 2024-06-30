Обломки беспилотника ВСУ упали на территорию села в Курской области

Смирнов: обломки беспилотника ВСУ повредили три дома и школу в Курской области

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили три дома и школу в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Чиновник уточнил, что обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района. Пострадавших нет, повреждены крыши, заборы, выбиты окна в трех домовладениях. Кроме того, обломками выбиты окна и посечен фасад в школе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, назвал прошедшую ночь «непростой и неспокойной» для всех. Над промышленной зоной Липецка сбили девять беспилотников.

Ранее в результате налета начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ на Белгород пострадал один человек. По областному центру ударили сразу два беспилотника-камикадзе, уточнил губернатор. Один из дронов упал на козырек неназванного социального объекта.

