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11:57, 30 июня 2024Спорт

Олимпийские игры впервые в истории прокомментирует нейросеть

Нейросеть будет комментировать Олимпиаду голосом Эла Майклса

Фото: Thomas Padilla / AP

Олимпийские игры в Париже впервые в истории прокомментирует нейросеть. Об этом сообщает NBC News.

Программу для освещения основных моментов Игр создаст компания NBC Universal совместно со стриминговым сервисом Peacock. Нейросеть будет комментировать Олимпиаду голосом американского комментатора Эла Майклса.

Сам 79-летний Майклс рассказал, что изначально относился к идее скептически, но после демонстрации технологии согласился участвовать в проекте.

Рубрика будет называться Your Daily Olympic Recap on Peacock. Планируется, что создатели сгенерируют около семи миллионов различных вариаций фраз комментатора.

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      Илья Костин
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