Помощники Байдена объяснили его выступление на дебатах поздним временем проведения

Axios: помощники Байдена объяснили его выступление на дебатах поздним временем

Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах могло быть вызвано тем, что они проводились вечером в 21:00 по местному времени, рассказали Axios помощники главы государства.

По их словам, публичные мероприятия перед камерами обычно проводятся с 10:00 до 16:00. За пределами этого временного диапазона или во время поездок за границу Байден с большей вероятностью допускает словесные ошибки и утомляется, отметили источники издания.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Обозреватели западных изданий оценили дебаты как «катастрофу» для нынешнего главы государства. Вице-президент Камала Харрис призвала американцев сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на выступлениях политика.