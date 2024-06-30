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21:14, 30 июня 2024Наука и техника

Потенциально опасный астероид пролетел вблизи Земли

Астероид 2024 МК пролетел мимо Земли на расстоянии около 300 тысяч километров

Фото: Chris Henry / Unsplash

Потенциально опасный астероид 2024 МК пролетел мимо Земли на расстоянии около 300 тысяч километров в ночь на 30 июня. Об этом сообщила международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК — относительно крупного небесного камня группы Аполлона, разминувшегося с Землей на расстоянии около 300 тысяч километров», — уточняется в публикации.

Ранее астрономы Университета Джонса Хопкинса обнаружили столкновение гигантских астероидов в звездной системе Бета Живописца с помощью космического телескопа имени Джемса Уэбба. Ученые сравнили данные космического телескопа Джеймса Уэбба с наблюдениями телескопа Спитцер, проведенные в 2004-2005 годах.

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      Маргарита Пименова
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