Потенциально опасный астероид пролетел вблизи Земли

Астероид 2024 МК пролетел мимо Земли на расстоянии около 300 тысяч километров

Потенциально опасный астероид 2024 МК пролетел мимо Земли на расстоянии около 300 тысяч километров в ночь на 30 июня. Об этом сообщила международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК — относительно крупного небесного камня группы Аполлона, разминувшегося с Землей на расстоянии около 300 тысяч километров», — уточняется в публикации.

Ранее астрономы Университета Джонса Хопкинса обнаружили столкновение гигантских астероидов в звездной системе Бета Живописца с помощью космического телескопа имени Джемса Уэбба. Ученые сравнили данные космического телескопа Джеймса Уэбба с наблюдениями телескопа Спитцер, проведенные в 2004-2005 годах.