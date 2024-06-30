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04:44, 30 июня 2024Мир

Приближенные к Байдену назвали ключевого человека для решения о выходе из кампании

NBC: участие Байдена в выборах будет зависеть от его жены
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Единственный человек, который имеет решающее влияние на президента США Джо Байдена — это его жена Джилл, сообщает NBC со ссылкой на источники, среди которых есть приближенные к главе государства люди.

«Единственный человек, который имеет на него окончательное влияние, — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен», — сказал собеседник телеканала.

По данным телеканала, Байден обсудит будущее своей предвыборной кампании со своей семьей в воскресенье.

Дебаты Байдена и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Обозреватели западных изданий оценили дебаты как «катастрофу» для нынешнего главы государства. Вице-президент Камала Харрис призвала американцев сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на выступлениях политика.

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      Сергей Грехов
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