Приближенные к Байдену назвали ключевого человека для решения о выходе из кампании

NBC: участие Байдена в выборах будет зависеть от его жены

Единственный человек, который имеет решающее влияние на президента США Джо Байдена — это его жена Джилл, сообщает NBC со ссылкой на источники, среди которых есть приближенные к главе государства люди.

«Единственный человек, который имеет на него окончательное влияние, — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен», — сказал собеседник телеканала.

По данным телеканала, Байден обсудит будущее своей предвыборной кампании со своей семьей в воскресенье.

Дебаты Байдена и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Обозреватели западных изданий оценили дебаты как «катастрофу» для нынешнего главы государства. Вице-президент Камала Харрис призвала американцев сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на выступлениях политика.