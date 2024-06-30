Россияне позвали Канье Уэста в другие города России

Россияне пригласили Уэста приехать в Сыктывкар и Нальчик

Россияне позвали американского рэпера Канье Уэста в другие города России, кроме Москвы. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

Рэпера пригласили в Сыктывкар, Нальчик, Пермь, Якутск, Екатеринбург и другие города страны. Многие пользователи интернета предлагали Уэсту приехать и дать концерт в их городах. Другие просто пообещали артисту теплый прием.

Службы доставки предлагают привезти рэперу еду в прямо в номер, а кто-то пока просто приветствует.

Ранее сообщалось, что поход в ресторан в московском торговом центре ГУМ обошелся Уэсту в 82 тысячи рублей. При этом 10 тысяч из этих денег Уэст оставил в качестве чаевых.