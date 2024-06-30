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20:27, 30 июня 2024Россия

Российские штурмовики на мотоциклах попали на видео

Минобороны опубликовало видео с российскими штурмовиками на мотоциклах
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российские штурмовые подразделения применяют мототранспорт в ходе боев на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео опубликовало Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе штурма Старомайорского бойцы группировки войск «Восток» использовали мотоциклы для подвоза боеприпасов и продовольствия. Мототранспорт также использовался при взятии крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские бойцы использовали мотоциклы и для отвлекающих маневров. В Минобороны объяснили, что такой транспорт сокращает время преодоления открытых участков местности.

Ранее сообщалось, что подразделения отряда «Ветераны» расчистили туннель, с помощью которого зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта ВСУ.

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      Варвара Кошечкина
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