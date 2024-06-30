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09:50, 30 июня 2024Спорт

Сборная Аргентины без Месси в составе вышла в плей-офф Кубка Америки

Аргентина победила Перу 2:0 и вышла в 1/4 финала Кубка Америки

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Сборная Аргентины без Лионеля Месси в составе обыграла Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Третий матч группового этапа завершился победой аргентинцев со счетом 2:0. Оба мяча в составе действующих чемпионов мира забил Лаутаро Мартинес.

Месси не принимал участия в этой встрече — он остался на скамейке запасных из-за травмы приводящей мышцы. Это первый случай за восемь лет, когда Месси не вышел на поле в стартовом составе национальной команды на крупном турнире.

Сборная Аргентины с тремя победами выиграла группу А и вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперника по этой стадии команда Лионеля Скалони узнает позднее.

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      Илья Костин
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