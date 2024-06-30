Сербия заявила о подготовке Востока и Запада к большому вооруженному конфликту

Президент Вучич: на Востоке и Западе готовятся к большому вооруженному конфликту

Противостояние шиитского ливанского движения «Хезболла» с Израилем на Ближнем Востоке, выбор антироссийского экс-премьера Эстонии Кайи Каллас на место главы дипломатии Евросоюза (ЕС), а также закупки оружия государствами Запада и Востока указывают на подготовку к крупному вооруженному конфликту. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, здесь нет большой философии, это четкие, ясные, недвусмысленные вещи. «И когда говорим о том, что происходит в Европе — получаете Еврокомиссию, которая будет радикально антироссийской вместо предыдущей, явно антироссийской», — добавил он.

Вучич выразил надежду на то, что Сербии удастся выстроить хорошее сотрудничество с Каллас. Однако он подчеркнул, что ей запрещен въезд в Россию. «То есть выбирают человека, который предстоящие пять лет не сможет въехать на территорию РФ», — сообщил.

Это является недвусмысленным сигналом «твердости, силы, бескомпромиссности, сопротивления российской агрессии со стороны ЕС», считает президент.

Ранее стало известно, что возможная полномасштабная война между Израилем и движением «Хезболла» будет иметь ужасные последствия для всего Ближнего Востока. Об этом предупредил министр обороны США Ллойд Остин.