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16:01, 30 июня 2024Мир

Танк с пятью военнослужащими затонул в Индии

В Индии танк с пятью военнослужащими затонул при переправе через горную реку

Кадр: ABC News

В Индии танк с пятью военнослужащими затонул при переправе через горную реку, экипаж не выжил. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что все случилось утром в субботу из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шайок во время военных учений. Известно, что инцидент произошел недалеко от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай в Ладакхе.

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования семьям военных.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-30МКИ военно-воздушных сил Индии разбился в штате Махараштра. Инцидент произошел недалеко от села Ширасгаон. Пилоты успели катапультироваться, однако получили травмы в результате падения. Уточнялось, что самолет совершил первый полет после капитального ремонта.

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      Алина Гончарова
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