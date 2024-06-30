Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ атаковали Токмак в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, украинские военные обстреливают город из тяжелых видов вооружения. Работает система противовоздушной обороны (ПВО). «Подробности позже», — добавил Рогов.

27 июня Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. После этого сработала система ПВО. Кроме того, украинские военные атаковали Токмак при помощи реактивных систем залпового огня 21 июня.