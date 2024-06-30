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19:16, 30 июня 2024Мир

У берегов Турции обнаружили дрейфующую украинскую мину

В Турции обезвредели дрейфующую в Черном море украинскую мину

Фото: NASA / Globallookpress.com

Турецкие спецназовцы-подводники обезвредили украинскую мину, дрейфующую в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.

Подозрительный объект заметили вечером в субботу, 30 июня, в шестидесяти метрах от берега у города Эрегли провинции Зонгулдак, на глубине пяти метров. Местным властям пришлось перекрыть выходы к пляжу и на берег. Прибывшие из Стамбула саперы контролируемым образом подорвали мину. Днем в воскресенье выходить на пляж снова разрешили.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что, минируя акваторию Черного моря, Киев создает угрозу для международного сообщества из-за дрейфа мин. Дипломат отметила, что у мин еще нет искусственного интеллекта, который бы подсказал, что «им нужно грести в сторону России».

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      Варвара Кошечкина
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