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19:29, 30 июня 2024Мир

В Германии призвали Запад к скорейшим переговорам с Россией по Украине

Экономист Кордес: Запад должен скорейшим образом приступить к переговорам с РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представители западных стран должны скорейшим образом приступить к переговорам с РФ по Украине, в противном случае мир может оказаться в очень тяжелой ситуации. Об этом в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил немецкий экономист и председатель Восточного комитета экономики ФРГ Экхард Кордес.

«Я надеюсь, что для западной стороны придет озарение о необходимости переговоров. Но сейчас я не вижу признаков предрасположенности к этому. Мне кажется, что из-за этого мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации», — заявил Кордес, добавив, что начало переговоров между Россией и Западом будет гарантией стабильности для всего мира.

Ранее бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон согласился со словами британского политика Найджела Фараджа, заявившего, что конфликт на Украине был развязан Западом. По словам Брентона, западные дипломаты, в том числе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, предупреждали, что расширение НАТО на восток будет иметь катастрофичные последствия, а членство Украины в альянсе рассматривается Россией как «самая яркая из красных линий».

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      Варвара Кошечкина
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