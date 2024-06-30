Экономист Кордес: Запад должен скорейшим образом приступить к переговорам с РФ

Представители западных стран должны скорейшим образом приступить к переговорам с РФ по Украине, в противном случае мир может оказаться в очень тяжелой ситуации. Об этом в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил немецкий экономист и председатель Восточного комитета экономики ФРГ Экхард Кордес.

«Я надеюсь, что для западной стороны придет озарение о необходимости переговоров. Но сейчас я не вижу признаков предрасположенности к этому. Мне кажется, что из-за этого мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации», — заявил Кордес, добавив, что начало переговоров между Россией и Западом будет гарантией стабильности для всего мира.

Ранее бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон согласился со словами британского политика Найджела Фараджа, заявившего, что конфликт на Украине был развязан Западом. По словам Брентона, западные дипломаты, в том числе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, предупреждали, что расширение НАТО на восток будет иметь катастрофичные последствия, а членство Украины в альянсе рассматривается Россией как «самая яркая из красных линий».

