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19:17, 30 июня 2024Бывший СССР

В Киеве восстановили мемориальную доску Булгакову

«Страна.ua»: с мемориальной доски Булгакову в Киеве убрали следы вандализма

Фото: Борис Клипиницер / ТАСС

В Киеве восстановили первоначальный вид мемориальной доски писателю Михаилу Булгакову, пострадавшей от акта вандализма. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на представителей музей Булгакова в Telegram-канале.

Доску, расположенную на фасаде Литературно-мемориального музея на Андреевском спуске, облили красной краской 28 мая 2023 года. Тогда руководство культурного учреждения не стало пытаться убрать следы вандализма. Так, как пишет сам музей, они хотели продемонстрировать украинскому сообществу, что историю нужно изучать, а не отвергать.

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Спустя ровно год и один месяц неизвестные закрасили испорченную доску бронзовой краской. По информации музея, это произошло между тремя часами ночи и шестью часами утра — во время планового отключения электричества на Андреевском спуске.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в городе Одессе неизвестные облили красной краской старейший памятник русскому поэту Александру Пушкину. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись.

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      Юлия Юткина
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