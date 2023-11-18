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13:15, 18 ноября 2023Бывший СССР

На Украине облили краской старейший памятник Пушкину

В Одессе облили красной краской памятник русскому поэту Пушкину

Фото: Nacho Doce / Reuters

В городе Одессе неизвестные облили красной краской старейший памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает ТАСС.

Фотографии обезображенного памятника писателю появились в местных Telegram-каналах. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись. Этот памятник был сооружен в 1887-1889 годах на пожертвования местных жителей.

15 ноября в Киеве демонтировали памятник Пушкину. Отмечается, что на прошлой неделе кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

В России отреагировали на снос памятника Пушкину в центре Киева. Война с памятниками — это признак слабости, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

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